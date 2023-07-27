АвтоВАЗ возобновит выпуск Lada Largus в августе

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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что возобновление производства автомобилей Lada Largus могут начать в августе.
По его словам, возобновление работ запланировано на осень 2023 года.
Глава АвтоВАЗа подтвердил готовность к запуску моделей Largus и не исключил из выпуск раньше срока, несмотря на сложности с закупкой комплектующих. Об этом Соколов заявил на полях саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
Он также отметил, что в рамках первой партии, планируется выпустить около 635 автомобилей. В том числе, будут изготовлены комплекты для электроавтомобилей.
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Глава АвтоВАЗа подтвердил готовность к запуску моделей Largus и не исключил из выпуск раньше срока, несмотря на сложности с закупкой комплектующих. Об этом Соколов заявил на полях саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
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Анастасия Крестьянова