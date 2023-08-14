«АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

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С 14 августа «АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Об этом сообщили в организации.
Отмечается, что предполагается выпуск 650 машин этой модели.
В сообщении компании также говорится, что в число 650 автомобилей войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. По информации производителя, она будет собрана в Ижевске.
Напомним, ранее «АвтоВАЗ» сообщил о том, что обладает необходимыми мощностями для обеспечения поставок автомобилям чиновникам в необходимом количестве.
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«АвтоВАЗ» сообщил, что располагает мощностями для обеспечения чиновников автомобилями
«Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока», — подчеркивает «АвтоВаз».
Напомним, ранее «АвтоВАЗ» сообщил о том, что обладает необходимыми мощностями для обеспечения поставок автомобилям чиновникам в необходимом количестве.
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Екатерина Коршунова