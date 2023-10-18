Автоюрист назвал причины, по которым могут отказать в выплатах по Каско после ДТП

Фото: IStock/conejota
«Если пишут, что машина уже ездила с этими повреждениями или что повреждения получены не от этой аварии, то нужно будет сделать трасологическую экспертизу, доказать, что повреждения были получены в данной аварии, затем сделать автотехническую аварию, получить стоимость восстановительного ремонта. После этого нужно обратиться в страховую компанию», — сказал
«Представьте, что вы изначально вписали в Каско 18-летнего подростка, тогда Каско бы стоило других денег. Именно поэтому должны быть вписаны все участники. Конечно, если упало дерево или было повреждение от третьих лиц, то страховой наплевать на того, кто сидел за рулём, но если было ДТП и за рулём сидел другой человек, то страховка даст отказ», — заключил эксперт.Читайте также:
Россиянам рассказали, как получить компенсацию за поломку машины из-за дождей
Автоюрист Радько назвал бесполезным приложение, которое оспаривает штрафы за использование телефона