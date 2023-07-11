Avtozak LIVE: С момента начала спецоперации в России минимум 164 раза атаковали госорганы

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С начала СВО на Украине в России произошло по меньшей мере 164 атаки на объекты, связанные с государственными органами, подсчитал проект Avtozak LIVE.
Чаще всего нападениям подвергались военкоматы: на 28 июня 2023 года было зафиксировано 90 подобных случаев.
Наибольшее число подобных атак было зафиксировано в Московской области (12), Ленинградской области (9), а также в Москве (8) и Санкт-Петербурге (8). Далее в соответствующем списке поекта находятся Краснодарский край (6), Свердловская и Иркутская области (по 5), а также Приморье (5).
Что касается способов нападения, то наиболее частым из них оказался поджог зданий с помощью «коктейля Молотова». Два нападения при этом сопровождались обстрелом из травматического или пневматического оружия.
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Наибольшее число подобных атак было зафиксировано в Московской области (12), Ленинградской области (9), а также в Москве (8) и Санкт-Петербурге (8). Далее в соответствующем списке поекта находятся Краснодарский край (6), Свердловская и Иркутская области (по 5), а также Приморье (5).
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Артем Путинцев