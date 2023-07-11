«АвтоВАЗ»: Необходимо принять закон о локализации автомобилей для такси

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«Это на самом деле абсолютно разумная политика: никто не удивляется, что на улицах у нас автобусы и электробусы российские. И такси, я считаю, тоже должны быть локализованы. Это могут быть разные бренды – китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории РФ и иметь определенный уровень локализации», – уточнил эксперт.
Законопроект ещё не согласован на уровне правительства, поскольку необходимо проверить автомобильную промышленность на возможность выполнения такого заказа. Кроме того, «регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода», – пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.
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