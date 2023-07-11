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«АвтоВАЗ»: Необходимо принять закон о локализации автомобилей для такси

11 июля 2023, 11:11

Фото: iStock/Fahroni

«АвтоВАЗ» ждёт скорого принятия законопроекта, регламентирующего требования к локализации автомобилей для такси и каршеринга. Об этом на «Иннопроме-2023» сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.

«Это на самом деле абсолютно разумная политика: никто не удивляется, что на улицах у нас автобусы и электробусы российские. И такси, я считаю, тоже должны быть локализованы. Это могут быть разные бренды – китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории РФ и иметь определенный уровень локализации», – уточнил эксперт.

Законопроект ещё не согласован на уровне правительства, поскольку необходимо проверить автомобильную промышленность на возможность выполнения такого заказа. Кроме того, «регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода», – пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

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#законопроект
#авто
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Депутат Госдумы Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе
11 июля 2023, 11:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки депутат Государственной Думы Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе, в ходе которого рассказала о строительстве социально-важных объектов инфраструктуры и о развитии культуры и спорта в округе.
Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина провела встречу с жителями городского округа Химки, в рамках которой доложила о строительстве спортивных сооружений, программе по созданию открытых спортивных площадок, в том числе на базе школьных стадионов, а также рассказала жителям об успехах в строительстве и ремонте дорожной сети муниципалитета, успехах в области здравоохранения и другом, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Мероприятие посетили члены и сторонники партии, депутаты, представители Администрации городского округа, трудовых коллективов и организаций.
«Городской округ Химки является лидером по многим вопросам. Развивается бизнес и экономика, решается вопрос с обманутыми дольщиками и транспортными развязками. Еще во время избирательной компании жители говорили мне, что хотят проводить свой досуг в Химках. За этот небольшой период в городском округе обновилось большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств. Мы видим изменения во всех сферах: в образовании, здравоохранении, ЖКХ, культуре и спорта», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.  
В ходе встречи, Ирина Роднина поблагодарила администрацию округа и главу Химок Дмитрия Волошина за отличную работу. 

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#Химки
#Ирина Роднина
#депутат
#Госдума
#Государственная Дума
#Единая Россия
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ЦППК поделилась историей любви машиниста
11 июля 2023, 10:40

Фото: istockphoto / wellphoto

Сотрудник АО «Центральная ППК» сделал ​предложение руки и сердца своей возлюбленной по громкой связи в поезде, ​которых ехал ​по Курскому направлению.

Начальство Сотрудник АО «Центральная ППК» разрешило своему сотруднику сделать предложение своей девушке в необычной обстановке — в поезде по громкой связи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Если честно, такого я не ожидала. Когда я в поезде услышала голос Антона и он сказал, что сейчас будет объявление, я сразу почувствовала, что это как-то связано со мной. А потом у меня просто дыхание перехватило от радости и смущения. Я думала, что это все, но на Курском вокзале Антон вышел из кабины и подарил мне букет и кольцо! Это была просто буря эмоций!», — поделилась возлюбленная машиниста электропоезда Катя.


Такое романтичное событие однозначно станет одним из самых ярких в будущем семейном альбоме. АО «Центральная ППК» соединяет не только города, но и помогает влюбленным соединить свои сердца.

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#ЦППК
#история любви
#машинст
#Минтранс
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Депутат Немкин: Завершается работа над законопроектом о регистрации компаний под виртуальным адресом
11 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/ronstik

В Госдуме предложили регистрировать компании под виртуальным электронным адресом. Об этом сообщил депутат ГД Антон Немкин в беседе с РБК.
Предоставление компании виртуального адреса является распространённой практикой в других странах. Она подразумевает регистрацию фирмы по электронному адресу вместо физического, поскольку многие компании, работающие удалённо, не имеют офиса.

"В современных реалиях бизнесу, в особенности в сфере информационных технологий, нет необходимости иметь помещение, в котором располагается исполнительный орган. Все сотрудники компании, в том числе ее руководство, могут работать удаленно, из разных мест. Встречи могут проводиться посредством аудио- и видеосвязи. Документы могут подписываться с помощью электронных цифровых подписей. При необходимости сотрудники могут встречаться в арендуемом на определенное время коворкинге", – сказал Немкин. 

С таким предложением выступили представители фракции «Новые люди» и член комитета по информполитике Антон Немкин. Введением этого законопроекта парламентарии хотят внести изменения в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Гражданский кодекс. 

По словам Немкина, для реализации законопроекта будет разработана нормативно-правовая база, благодаря которой станет возможным использование Business ID. 

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#бизнес
#законопроект
#Госдума
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Более 100 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»
11 июля 2023, 10:12

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.
Программа «Приведи друга» предусматривает денежную выплату от 30 до 50 тысяч рублей при трудоустройстве медицинского работника по рекомендации сотрудника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Программу «Приведи друга» мы запустили в Подмосковье в прошлом году. И видим, что она пользуется спросом среди медицинских специалистов. За это время в медорганизации Подмосковья трудоустроились более 350 медицинских специалистов, а с начала года – 104», — рассказала Первый Заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Лидерами по числу приглашенных медицинских сотрудников стали: Красногорск, Сергиев-Посад, Пушкино, Воскресенск, Одинцово. Самыми популярными специальностями отмечены: фельдшер скорой помощи (21), медицинская сестра (20), терапевт участковый (8), травматолог-ортопед (8), фельдшер (5), анестезиолог-реаниматолог (5). 

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#медработники
#работа
#трудоустройство
#медицина
#Приведи друга
#меры поддержки
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Подмосковных родителей призывают напомнить детям правила безопасности на железной дороге
11 июля 2023, 09:46

Фото: istockphoto / den-belitsky

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает родителей провести со своими детьми профилактические беседы по поводу безопасного поведения на железной дороге.

Половина несчастных случаев с летальным исходом на железнодорожных путях случается из-за нарушения правил перехода через пути, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Родители должны научить своих детей правилам безопасности при переходе железной дороги: переходить железнодорожные пути необходимо только по специально оборудованным пешеходным переходам, мостам и тоннелям, не игнорировать сигналы светофора и звуковую сигнализацию на переходах и переездах, не заходить за ограничительную черту у края платформы, быть внимательными и осторожными при переходе путей, обязательно оценивать ситуацию и не отвлекаться на телефон.


Сотрудники Минтранса регулярно проводят профилактические беседы о соблюдении правил безопасности ж/д путях. 

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#Минтранс
#железная дорога
#безопасность
#дети
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Минэнерго РФ: Луганская ТЭС будет частично переведена на уголь
11 июля 2023, 09:42

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак заявил, что работа Луганской ТЭС будет частично переведена на уголь.
Решение было обусловлено необходимостью наращивания загрузки угольных предприятий из новых регионов России. Об этом Минэнерго РФ сообщило по итогам совещания по вопросам работы ТЭК ЛНР.

Грабчак указал на то, что нужно развивать отрасль по сбыту угля, который добывается в присоединенных районах. Для того, чтобы поддерживать работу станции, два котла могут перевести на уголь. В ходе совещания, также обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону. Сообщается о восстановительных работах газопроводов и подстанций. 

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#ТЭС
#Луганск
#Минэнерго
#Россия
#уголь
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Во вторник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
11 июля 2023, 09:07

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 11 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 883 тысяч автомобилей, что на 8 тысяч больше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Пятницком, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а на трассах А-105, М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Движение по размытой дороге к «Теплым озерам» закрыли в Слюдянском районе
11 июля 2023, 07:30

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Грунтовую дорогу, которая ведет к популярным местам отдыха в местности Теплые озера и пролегает вдоль реки Снежная, закрыли из-за размытия.
Для контроля за безопасностью был выставлен пост ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 

На место прибыли спасатели. Туристов призвали отказаться от поездок и пеших прогулок, так как велика вероятность схода селей в горах. После проверки специалистами безопасности проезда, будет принято решение об открытии тропы. В регионе также предупредили о продолжении неблагоприятных погодных условий. 

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#МЧС
#Иркутская область
#ГИБДД
#дорога
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Кабмин поддержал законопроект о выплате страховки добровольцам наравне с военными
11 июля 2023, 07:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Проект предусматривает те же условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований, что и для военнослужащих.
Согласно проекту отзыва кабмина на документ, добровольцам предоставляются такие же страховые выплаты, как и военным. Пишет агентство ТАСС.

Уточняется, что проект будет доработан и все указанные замечания будут учтены. По словам представителей кабмина, участники добровольческих формирований будут получать страховые суммы аналогично военнослужащим. Проект предусматривает такие же условия и порядок страхования. 

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#кабмин
#Россия
#военные
#добровольцы
#страховка
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