Axios: Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта

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«Сегодня вечером нам стало известно о появлении Такера Карлсона в Twitter в видеоролике, который длился более 10 минут. В соответствии с условиями контракта услуги Карлсона должны предоставляться исключительно Fox», — говорится в копии документа, имеющегося в распоряжении Axios.
Напомним, что тележурналист и известный критик президента США Джо Байдена Такер Карлсон запустил собственное шоу на платформе Twitter после того, как его уволили с Fox News.
Ранее Такер Карлсон заявил, что считает виновником подрыва Каховской ГЭС не Россию, а Украину. Об этом можно прочитать в материале «Радио 1».