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За последние два месяца население Украины сократилось на четыре миллиона человек, сейчас там проживает не более 19 мл жителей. Такие данные привел бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По его словам, Украина за последние 10 лет, прошедшие с Майдана, потеряла огромное число людей. Только за последние два месяца население Украины сократилось на четыре млн человек.
Он отметил, что уз Украины выехало большое число специалистов, в которых страна будет остро нуждаться после завершения конфликта.
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«Это же не только прямые потери путем могилизации, это и отъезд работоспособной части населения. По самым скромным подсчетам, на контролируемой киевским режимом территории осталось 19 миллионов человек. Это же страшная цифра!» - написал Азаров в своей социальной сети.
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Элина Позднякова