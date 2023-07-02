Бабушка убитого подростка в пригороде Парижа призвала прекратить беспорядки

Фото: iStock/artolympic
Бабушка убитого в Нантере 17-летнего Нахеля М. призвала участников беспорядков остановиться
Бабушка 17-летнего французского подростка Нахеля М., смерть которого спровоцировала массовые беспорядки по всей Франции, призвала погромщиков прекратить насилие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
Она также отметила, что доверяет правосудию Франции и что участники беспорядков будут привлечены к ответственности за нарушения.
Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции.
Читайте также:
Министерство юстиции Франции рассказало об участвующих в беспорядках
Массовые беспорядки во Франции перешли на Швейцарию
Французский политик заявил, что страна оказалась на пороге гражданской войны
«Я виню только полицейского, который убил моего внука. Людям, которые ломают все, я говорю: «прекратите»», — заявила женщина по имени Надия.
Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции.
Читайте также:
Министерство юстиции Франции рассказало об участвующих в беспорядках
Массовые беспорядки во Франции перешли на Швейцарию
Французский политик заявил, что страна оказалась на пороге гражданской войны
Екатерина Коршунова