Байден: Изменение климата «опустошающе» влияет на американцев

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Президент США Джо Байден заявил, что на фоне изменения климата американцы испытывают опустошающее влияние экстремальных погодных условий. Об этом пишет РИА Новости.
«Люди по стране испытывают опустошающее влияние экстремальной погоды, ухудшившейся с изменением климата», — цитирует агентство слова американского лидера.
Он добавил, что в связи с приходом сезона ураганов американская администрация предпринимает все необходимые шаги для укрепления готовности Штатов противостоять погодным явлениям.
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