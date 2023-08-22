Байден на Гавайях заявил, что почти потерял жену и кошку при пожаре

Фото: официальный сайт Кремля
В ходе выступления на Гавайях перед местными жителями президент США Джо Байден рассказал, как почти потерял жену, машину и кошку при пожаре в его доме 15 лет назад.
«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку, короче говоря, я почти потерял мою жену, автомобиль Corvette 67-го года и кошку», — цитирует РИА Новости слова Байдена.
При этом американские СМИ в 2004 году писали лишь о небольшом возгорании дома Джо Байден.
«Молния ударила по дому сенатора Джозефа Байдена, спровоцировав маленький пожар, который ограничился кухней», — говорится в публикации Associated Press 2004 года.
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