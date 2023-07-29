Байден впервые публично признал 4-летнюю внебрачную дочь сына Хантера

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Президент США Джо Байден впервые на публике признал 4-летнюю внебрачную дочь сына Хантера своей внучкой.
People.com пишет, что жительница Арканзаса Ланден Робертс подала иск об алиментах к сыну президента в мае 2019 года. Тесты ДНК подтвердили отцовство Хантера Байдена.
4-летняя девочка, Нэви, стала седьмой внучкой президента США Джо Байдена. По словам Джо Байдена, он и его жена Джилл желают внучке самого лучшего будущего. Признание президента связывают с урегулированием спора об алиментах между Хантером Байденом и матерью ребёнка Ланден Робертс.
Байден сказал, что это дело не является политическим, а семейным. При этом до этого он не упоминал о внучке и говорил, что у него шесть внуков и внучек.
Помимо Нэви, Хантер Байден является отцом четверых детей: 29-летней Наоми, 22-летнего Финнегана, 21-летней Мэйзи, 3-летнего Бо от нынешней жены Мелиссы Коэн.
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4-летняя девочка, Нэви, стала седьмой внучкой президента США Джо Байдена. По словам Джо Байдена, он и его жена Джилл желают внучке самого лучшего будущего. Признание президента связывают с урегулированием спора об алиментах между Хантером Байденом и матерью ребёнка Ланден Робертс.
Помимо Нэви, Хантер Байден является отцом четверых детей: 29-летней Наоми, 22-летнего Финнегана, 21-летней Мэйзи, 3-летнего Бо от нынешней жены Мелиссы Коэн.
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Мария Фирсова