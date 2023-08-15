Байден заявил, что планирует посетить с женой пострадавшие от пожаров Гавайи

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Ранее Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях. Кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами заявил, что гавайцы страдают от пожаров, а американское правительство вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину. Его мнение поддержал владелец соцсети Х (бывшая Twitter) Илон Маск. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший отметил, что Украине отправляются «бесконечные миллиарды», а про остров Мауи правительство США не дает никаких комментариев.
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