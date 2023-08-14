Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях

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«Джо Байден: отправим больше миллиардов на Украину. Без комментариев о ситуации на Мауи», — написала в социальной сети республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.
По информации главы штата, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.
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