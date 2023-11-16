Балерина Лиепа ответила на угрозу лишить её гражданства Литвы

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Российская балерина Илзе Лиепа заявила, что не намерена менять свою позицию, которая стала причиной возможного лишения её гражданства Литвы. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Ранее сообщалось, что МВД Литвы потребовало Департамент миграции лишить литовского гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку спецоперации России на Украине. В частности речь идёт о высказываниях Лиепы в одном из интервью, где она осудила действия прибалтийских стран, но поддержала политику Кремля.
Она отметила, что любит Россию и поддерживает президента своей родной страны.
По словам Лиепы, она не может изменить свою позицию и извиниться перед литовским правительством, которое нашло в её высказываниях причину для лишения её гражданства государства.
Также балерина отметила, что в нынешнее время не может молчать, поэтому открыто высказывает свою позицию, касаемо происходящих событий.
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Она отметила, что любит Россию и поддерживает президента своей родной страны.
Также балерина отметила, что в нынешнее время не может молчать, поэтому открыто высказывает свою позицию, касаемо происходящих событий.
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Анастасия Чинкова