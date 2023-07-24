Балицкий раскрыл безопасный маршрут через новые регионы РФ

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий призвал водителей быть крайне осторожными, следуя по маршруту через новые регионы России, в эфире телеканала «Россия 24».
«При следовании по маршруту (водителям) напрямую ничего не угрожает. По маршруту следования стоит наша армия, дорога безопасна, но надо помнить о мерах предосторожности, чтобы не попасть в сложную ситуацию», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Говоря о том, чего делать явно не стоит, глава региона призвал водителей не съезжать на развилки, не останавливаться на дороге в темное время суток и не посещать города, которые расположены на северо-западе (именно там пролегает линия боевого соприкосновения).
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