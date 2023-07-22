Балицкий: военкор Журавлев погиб при обстреле ВСУ гражданской машины

Фото: сайт Кремля
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны украиснких войск гражданской машины, которая следовала из Васильевки в село Владимировка.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего военкора.
Напомним, ранее военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранения также получил журналист «Известий».
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«Молодой талантливый парень с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным жителям», — написал врио губернатора.
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Екатерина Коршунова