Банк «Тинькофф» оштрафовали за утечку персональных данных

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Суд оштрафовал «Тинькофф» на 70 тысяч рублей за утечку персональных данных
В пресс-службе Савеловского районного суда сообщили, что банк «Тинькофф» получил штраф в размере 70 тысяч рублей за утечку персональных данных пользователей, передает РИА Новости.
Сообщается, что за обработку персональных данных в случаях, которые не предусмотрены законодательством РФ, банку грозил штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что cуд оштрафовал Google на 4 млрд рублей.
«Суд признал АО «Тинькофф Банк» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ», — заявили в пресс-службе.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что cуд оштрафовал Google на 4 млрд рублей.
Екатерина Коршунова