БАПОР: В секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН

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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило, что с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН.
«Всего 79 работников БАПОР убиты и как минимум 24 ранены с 7 октября», — говорится в публикации на официальном сайте организации.
Отмечается, что пятеро сотрудников БАПОР погибли в секторе Газа за прошедшие двое суток.
Также БАПОР сообщает, что в настоящее время нет возможности связаться с большинством сотрудников БАПОР из-за отключения связи в Газе.
«Жители Газы полностью отрезаны от своих близких и всего мира», — подчеркнули в ООН.
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