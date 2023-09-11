Башни-близнецы: раскрыта теория заговора теракта в США

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Теракт в США: башни-близнецы
Боевики террористической организации Аль-Каида* 11 сентября 2001 года нанесли удар по небоскребам Всемирного торгового центра в Манхэттене, а также по зданию штаб-квартиры Минобороны США. Еще один самолет рухнул под городом Шанксвилл в Пенсильвании. Теракт унес жизни тысячи человек, став самым крупным в истории.
Причины теракта
Расследование установило, что организатором терактов стал глава террористической организации Усама бен Ладен. Он подготовил серию взрывов совместно с радикалом Халидом Шейхом Мохаммедом. По словам организаторов преступления, ими двигали мотивы мести за агрессивную внешнюю политику США и поддержку Израиля.
Теория заговора
После завершения расследования, стали распространяться данные, якобы свидетельствовавшие о тайных контактах семей бен Ладена и Джорджа Буша. По неподтвержденным данным, администрация президента Буша-младшего была в сговоре с разведкой Саудовской Аравии, которая и тренировала будущих исполнителей теракта 11 сентября. Версия не является официальной, но широко распространена среди экспертов и политологов США.
Жертвы
В результате серии терактов, погибли 2977 человек, из пассажиров и членов экипажа, которые находились на бортах самолетов, никто не выжил. На четырех лайнерах находилось 19 смертников. Больше всего жертв пришлось на башни-близнецы Нью-Йорка: внутри 110-этажных небоскребов высотой 417 и 415 метров находилось примерно 17,4 тысячи человек.
На территории Пентагона погибли 125 человек.
Последствия
Последствия наступили не только экономические, но и экологические. Завалы удалось разобрать только по истечении восьми месяцев. После крушения башен-близнецов, образовались тонны токсичного мусора, и специалисты, которые занимались восстановительными работами на местах крушения, серьезно заболевали. На экономическую сферу оказало влияние закрытие фондовых бирж, которые возобновили работу через несколько недель после трагедии.
Мемориал памяти на месте башен-близнецов
11 сентября в 2011 году на месте разрушения башен-близнецов открыли Национальный мемориал и музей. Сейчас там расположены мемориальные бассейны, а на их парапетах высечены имена всех погибших в результате теракта.
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*Террористическая организация, запрещенная в России