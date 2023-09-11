Башни-близнецы: раскрыта теория заговора теракта в США

Удаленный формат работы — «наследие» периода пандемии COVID-19, появившееся в силу обстоятельств и, затем, прочно укоренившееся в главных трендах рынка труда последних лет. Однако все больше компаний отказываются от удаленного вида занятости в пользу гибридного и полного, поскольку считают его более эффективным. Общее число вакансий, предполагающих удаленную работу в начале осени 2023 года к году сократилось на 46%, а предложения о работе с гибридным форматом занятости стало в 2,4 раза больше. Об этом «Радио 1» сообщили аналитики сервиса Авито Работа.