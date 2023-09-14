Бастрыкин поручил проверить угрозы трансгендера из Украины в адрес журналистов

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло по поводу угроз российским журналистам, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
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