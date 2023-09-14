Бастрыкин поручил проверить угрозы трансгендера из Украины в адрес журналистов

Согласно документу, с 1 января 2025 года подведомственные Россельхознадзору организации обязаны производить обработку автомобилей, пересекающих российскую границу, если в соседних государствах выявлены случаи возникновения инфекционных заболеваний животных.Уточняется, что законопроект предусматривает внесение изменений в статью закона «О ветеринарии».Минсельхоз утвердит список заразных заболеваний животных, возбудители которых могут распространяться путём перенесения на поверхности автомобиля.По мнению авторов законопроекта, введение такой меры позволит предотвратить или сократить риск возникновения заболеваний из других государств в России.Роспотребнадзор оценилЭстония с 13 сентябряКоличество заболевших