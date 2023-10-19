Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ от участия в СВО

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Об этом он заявил в ходе военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений - основа безопасности страны на современном этапе».
Он отметил, что во время проведения Россией спецоперации на Украине, мигранты, будучи гражданами страны, обязаны исполнять свой воинский долг. Если они отказываются от этого, стоит задуматься над лишением их гражданства.
Также глава ведомства напомнил о предложении СК производить обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев, приезжающих в Россию на длительный срок.
Кроме того, Бастрыкин высоко оценил разработку МВД РФ цифрового профиля иностранного гражданина.
В заключение глава СК РФ предложил производить обязательную выдачу российских сим-карт при въезде в страну, чтобы впоследствии с указанием именно этого номера регистрироваться на портале госуслуг.
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Также глава ведомства напомнил о предложении СК производить обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев, приезжающих в Россию на длительный срок.
В заключение глава СК РФ предложил производить обязательную выдачу российских сим-карт при въезде в страну, чтобы впоследствии с указанием именно этого номера регистрироваться на портале госуслуг.
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Анастасия Чинкова