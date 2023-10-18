Бастрыкин призывает не продавать сим-карты без паспорта

Фото: istockphoto/AntonioGuillem
Бастрыкин заявил, что необходимо принять допмеры по запрету продаж сим-карт без паспорта.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» рассказал о необходимости принятия дополнительных мер к запрету продаж сим-карт без предъявления паспорта.
В России с 1 июня 2021 года в силу вступил запрет на продажу сим-карт вне салонов связи. Исключение существует для передвижных пунктов обслуживания абонентов.
Запашных пригласили в Госдуму по вопросу о жестоком обращении с животными
Названо условие, при котором иностранцы смогут получить ВНЖ
Стало известно, сколько учителей не хватает в российских школах
«Необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта», - сказано на сайте.
Бастрыкин считает, что в борьбе с киберпреступностью поможет принятие подготовленных МВД РФ поправок, которые разрешают оперативным подразделениям получать доступ к широкому перечню информации, «передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах ее передачи без решения суда».Читайте также:
Запашных пригласили в Госдуму по вопросу о жестоком обращении с животными
Названо условие, при котором иностранцы смогут получить ВНЖ
Стало известно, сколько учителей не хватает в российских школах
Мария Фирсова