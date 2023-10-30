Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: сайт Кремля
Уже установлено более 150 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту, 60 из них задержаны.
РБК пишет, что Александр Бастрыкин поручил главе управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву «установить все обстоятельства преступления» и разыскать организаторов. По данным ведомства, в аккаунтах в соцсетях «с целью организации массовых беспорядков» разместили призывы к населению Республики Дагестан выйти на протестные акции.
Участники беспорядков оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проникали на охраняемую территорию аэропорта, на взлетно-посадочную полосу.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы случились вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Толпа ворвалась на территорию аэропорта. Люди окружили самолет, прибыл спецназ. В 22:10 (мск) правительство Дагестана сообщило, что ситуацию в аэропорту контролируют силовики. Спустя ещё 10 минут аэродром освободили от посторонних.
Во время беспорядков пострадали 20 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».
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Участники беспорядков оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проникали на охраняемую территорию аэропорта, на взлетно-посадочную полосу.
Во время беспорядков пострадали 20 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».
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Мария Фирсова