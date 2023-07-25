Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров

Фото: сайт Кремля
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов. Он выразил это мнение в беседе с РИА Новости.
Бастрыкин подчеркнул, что блогерам следует обращать внимание на случаи, когда их коллеги становились фигурантами уголовных дел.
Глава Следственного комитета подчеркнул, что претензии к блогерам не отличаются от вопросов к любому другому бизнесу.
Читайте также:
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
Бастрыкин поставил на контроль дело о теракте на Каховской ГЭС
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства Ружицкого
«Некоторые зарабатывают миллионы в России, но при этом не вносят вклад в государственную казну, что в текущих условиях для страны неприемлемо», — заявил Бастрыкин.
Читайте также:
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
Бастрыкин поставил на контроль дело о теракте на Каховской ГЭС
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства Ружицкого
Артем Кузьмин