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Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»

14 июля 2023, 00:44

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Президент США Джо Байден заявил, что основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину следует следить за тем, что он ест.

«Если бы я был на его месте, то я был бы осторожен с тем, что ем», — цитирует Fox News слова американского лидера.

Он добавил, что в настоящее время не располагает информацией о местонахождении Пригожина.

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#Пригожин
#Байден
#США
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ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву
13 июля 2023, 23:03

Фото: iStock/Fotofantastika

ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Виталию Ванцеву после его слов о росте цен на билеты на 40%. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.
Подчеркивается, что такое заявление могло спровоцировать рост цен.

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — отметили в ведомстве.

13 июля председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев сделал заявление. Он уточнил, что у авиакомпаний из России выросли затраты, в том числе на техобслуживание самолетов.

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#Внуково
#ФАС
#аэропорт
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В Ростовской области женщина совратила 14-летнего подростка и родила от него ребёнка
13 июля 2023, 22:07

Фото: istockphoto/Rawpixel

В Ростовской области 23-летняя женщина родила ребёнка от несовершеннолетнего, которого совратила в 14-летнем возрасте. Они собираются оформить свои отношения.
О случившемся в течение 2 лет знали только двое и якобы только недавно детали преступления стали известны близкому родственнику пострадавшего, а затем он обратился в полицию, пишет kp.ru,

Источник сообщает, что родители молодых людей знали о ситуации и не выступали против этих отношений, объясняя это национальными традициями.

Молодые люди жили вместе и успели обзавестись общим ребенком. Школьник не посещал образовательное учреждение, а полиция узнала обо всём, только когда пара поссорилась.

Женщина заявила на отца ребёнка в надзорные органы, обвиняя его в том, что он недостаточно хорошо исполняет родительские обязанности. В этот момент и стали известны подробности взаимоотношений в молодой семье.

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#подросток
#совращение
#дети
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В США популярный в TikTok хирург лишилась лицензии за трансляцию операций в соцсети
13 июля 2023, 21:47

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Кэтрин Грейв из Огайо, которая известна в социальных сетях как доктор Рокси, набрала более 825 тысяч подписчиков и 14,6 млн лайков благодаря экстремальному контенту. Ролики блогер снимала во время проведения пластических операций, пишет NBS.
12 июля блогерша выступила на слушаниях. По её словам, она лишь пыталась вызвать у людей улыбку.
Медицинский совет Огайо навсегда лишил доктора Кэтрин Грейв лицензии и оштрафовал её на $4,5 тысяч.

Лицензия хирурга была приостановлена еще в ноябре 2022 года. Врача уже тогда предупреждали о недопустимости использования социальных сетей в работе в октябре 2018 года и в сентябре 2021 года.

От нарушения протоколов операций пострадали трое пациентов блогера. В данный момент аккаунты доктора Рокси в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) закрыты.

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#США
#TikTok
#хирург
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Депутат Селезнев попросил Роспотребнадзор проверить опасность планктона рядом с Владивостоком
13 июля 2023, 21:11

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

В Госдуме обеспокоены найденным в водах вблизи Владивостока опасным для мозга планктоном.
Депутат от региона Валерий Селезнев обратился в  Роспотребнадзор, чтобы проверить опасность микроводрослей псеводницший (Pseudo-nitzschia), пишут «Известия».

Селезнев считает, что необходимо срочно провести проверку и понять, в какой мере планктон опасен для человека.

Ранее сообщалось, что в нескольких водоемах Ростовской области Роспотребнадзор обнаружил холероподобные бактерии, которые при попадании в человеческий организм вызывают острые кишечные инфекции. Это следует из сообщения ведомства.

Согласно сообщению, холероподобная микрофлора обнаружена в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Использовать такую воду, ловить и есть рыбу нельзя, так как это опасно для здоровья.

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#Роспотребнадзор
#Владивосток
#водоросли
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В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру
13 июля 2023, 20:58

Фото: iStock/JessAerons

Глава республики Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, которая просила улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру с ремонтом.
Меликов дополнил, что просторная квартира находится в новом доме в центре Махачкалы.

Ветеран Валентина Оверина попала на фронт в юном возрасте. Она работала медсестрой в госпитале на северном Сахалине.

Глава республики отметил, что будет дальше поддерживать Оверину и других ветеранов, подаривших людям мирное небо.

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#ветеран
#Дагестан
#квартира
#Меликов
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Дагестанские стобалльники получили по 100 тыс рублей
13 июля 2023, 20:17

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani

Набравшие в этом году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 29 выпускников в Дагестане получили сертификаты на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республики.
Набравшие в этом году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 29 выпускников в Дагестане получили сертификаты на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

«Глава Дагестана вручил сертификаты на 100 тыс. рублей стобалльникам по ЕГЭ. 29 выпускников дагестанских школ набрали в этом году 100 баллов по ЕГЭ», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Такие премии для выпускников школ, набравших максимальное количество баллов, были учреждены в Дагестане в 2021 году.

А в Долгопрудном Московской области в этом году 94 выпускника закончили школу с золотыми медалями. В этом году в городе 116 призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, 41 стобалльник и четыре мультибалльника. В честь них состоялась торжественная церемония награждения, на которую были приглашены родители и директора школ.

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#образование
#ЕГЭ
#школьники
#выпускники
#премии
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День города в Москве отметят 9-10 сентября
13 июля 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/Skadr

В этом году День города в Москве будут отмечать 9-10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
В прошлом году День города в столице отмечалась 10-11 сентября. В праздничные дни в Москве, по традиции, проводились торжественные мероприятия, такие, как Парад судов, ежегодный Большой Екатерининский бал, а также фестиваль «Толстой нашего времени», приуроченный ко дню рождения Льва Толстого проводится на нескольких площадках на ВДНХ и многие другие.

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#праздник
#Москва
#День города
#даты
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Подмосковные учёные испытали новую технологию шифрования данных
13 июля 2023, 19:47

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

На международной научной конференции ICQT 2023, давшей старт Форуму будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир», ученые из Звенигородской обсерватории ИНАСАН представили прорывную квантовую технологию, способную шифровать данные невзламываемыми ключами.
Появление новых типов угроз, в числе которых наиболее часто упоминаются квантовые компьютеры, требует смены определенных классов криптографических алгоритмов. Среди возможных решений этой проблемы — квантовое распределение ключей (КРК). 

О таком методе защиты сообщили ученые Российского квантового центра в докладе о возможностях квантовых коммуникаций, подчеркнув, что данная технология основана на кодировании информации в одиночные квантовые состояния.

Российские специалисты завершили эксперимент по распределению квантового криптографического ключа с помощью китайского спутника Micius между двумя наземными приемными станциями. Российская приемная станция находилась на территории Звенигородской обсерватории ИНАСАН (Московская область), а приемная станция китайской стороны в районе Наньшань, КНР. 

По мнению специалистов, создание защищенных каналов связи на основе квантового распределения ключей позволит гарантированно защитить полезную информацию от компрометации и несанкционированного доступа.

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#учёные
#Российский квантовый центр
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Mash: у актёра Ивана Краско — поражение мозга
13 июля 2023, 19:39

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Актёру Ивану Краско диагностировали обширный инсульт, врачи заявили о поражении вещества мозга правой теменной доли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что, кроме этого, у 92-летнего артиста присутствует артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Эти недуги осложняют состояние актёра.

Как уточняет Telegram-канал Mash, у Краско это уже четвёртый инсульт.

Сейчас Иван Краско находится под наблюдением специалистов в центре Алмазова.

До этого Иван Краско был госпитализирован, скорая увезла Краскова с дачи в Ленинградской области. Актёру резко стало плохо. Он успел позвать на помощь сына Фёдора, который вызвал медиков.

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#артист
#госпитализация
#инсульт
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Подмосковье ищет медработников