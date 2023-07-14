Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»

Кэтрин Грейв из Огайо, которая известна в социальных сетях как доктор Рокси, набрала более 825 тысяч подписчиков и 14,6 млн лайков благодаря экстремальному контенту. Ролики блогер снимала во время проведения пластических операций, пишет NBS.