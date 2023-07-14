Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»

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Президент США Джо Байден заявил, что основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину следует следить за тем, что он ест.
«Если бы я был на его месте, то я был бы осторожен с тем, что ем», — цитирует Fox News слова американского лидера.
Он добавил, что в настоящее время не располагает информацией о местонахождении Пригожина.
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Диана Аванесян