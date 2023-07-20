Байден все чаще пользуется коротким трапом, чтобы не спотыкаться

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«На прошлой неделе Байден использовал короткий трап для посадки на борт при каждом перелете в ходе своего европейского турне: в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и назад в Вашингтон. Ни посадки, ни вылеты не были отмечены ненастной погодой», - прокомментировали ситуацию в издании.
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