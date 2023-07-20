Байден все чаще пользуется коротким трапом, чтобы не спотыкаться

В рамках 59-го заседания Московской областной Думы был принят закон, благодаря которому срок выдачи сертификатов на жильё для детей-сирот продлен до 1 ноября, ранее, закон действовал до 30 июня 2023 года.

«С начала года 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры, из них 162 по жилищному сертификату. Обеспечение жильем детей-сирот является важным шагом на пути к реализации своих потенциалов и достижения своих целей», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Еще 9 детей-сирот из подмосковной Балашихи получили свои ключи от новых квартир и уже празднуют новоселье, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.



В Подмосковье дети-сироты могут выбрать между квартирой и жилищным сертификатом на её покупку. Преимуществом второго в том, что ребёнок сам выбирает жильё в любом муниципалитете.



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