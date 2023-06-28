Байдена начали подключать к аппарату для искусственной вентиляции легких

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В Белом доме заявили, что Байден спит с аппаратом ИВЛ
По словам представителя Белого дома, глава государства стал прибегать к использованию ИВЛ во время сна, в последнее время. Он пояснил, что у президента проблемы с дыханием. Сотрудник администрации американского лидера так же объяснил появление белых пятен на лице Байдена. Они являются следствием подключения к ИВЛ.
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