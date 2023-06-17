Байкальская отшельница рассказала о будущем России

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Отшельница Любовь Мореходова рассказала, что Россия «будет существовать еще много веков»
Известная отшельница с Байкала Любовь Мореходова поделилась своим видением о будущем России в ходе телепрограммы «Прямой эфир», передает РИА Новости.
Кроме того, она выразила уверенность в том, что Россия сумеет преодолеть все препятствия и испытания.
«Мы одолеем и пройдем через все наши несчастья и сложности. И мы найдем счастье в жизни», — добавила отшельница.
Любовь Мореходова находится в возрасте 82 лет. Она родилась за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны. Уже множество лет она проживает в уединении на берегу озера Байкал, и люди часто посещают её в поисках советов. Многие верят, что у этой женщины есть способность к прорицанию.
Ранее президент России Владимир Путин тоже заявил, что Россию ждет хорошее будущее, так как она располагает огромными человеческими ресурсами.
«Россия устоит. Те, кто враждебно настроены к нам, будут на коленях умолять о том, чтобы мы позволили им обосноваться на нашей земле. Россия имеет глубокие корни в истории и будет продолжать своё существование на протяжении многих столетий. Её невозможно победить», — утверждает Мореходова.
«Мы одолеем и пройдем через все наши несчастья и сложности. И мы найдем счастье в жизни», — добавила отшельница.
Любовь Мореходова находится в возрасте 82 лет. Она родилась за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны. Уже множество лет она проживает в уединении на берегу озера Байкал, и люди часто посещают её в поисках советов. Многие верят, что у этой женщины есть способность к прорицанию.
Ранее президент России Владимир Путин тоже заявил, что Россию ждет хорошее будущее, так как она располагает огромными человеческими ресурсами.
Артем Кузьмин