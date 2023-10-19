Baza: Азиатские презервативы не подошли по размеру россиянам

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Презервативы, поставляемые в Россию из стран Азии, оказались слишком маленькими для россиян, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, ранее материал, из которого изготавливают контрацептивы, закупали в европе. Но, после начала спецоперации, поставки в РФ прекратились.
Альтернатива нашлась на азиатском рынке. Однако, выяснилось, что среднестатистический размер полового органа азиатского мужчины гораздо меньше, чем у российского. Поэтому, материал для российских презервативов из Азии пришлось делать под заказ.
Отмечается, что пока что производители удерживают цены на прежнем уровне, однако, не взлетят ли они после Нового года - неизвестно.
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Альтернатива нашлась на азиатском рынке. Однако, выяснилось, что среднестатистический размер полового органа азиатского мужчины гораздо меньше, чем у российского. Поэтому, материал для российских презервативов из Азии пришлось делать под заказ.
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Евгения Парфентьева