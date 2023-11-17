Baza раскрыла размер задолженности блогерши Лерчек

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Размер задолженности блогера Лерчек перд налоговой оценивается почти в 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что в марте текущего года Валерию Чекалину и её мужа обвинили в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица. В их отношении были возбуждены уголовные дела.
Данные следствия гласят, что в период с июля 2020 года по июль 2022 года Лерчек пользовалась системой упрощённого налогообложения, несмотря на то, что её доход значительно превышал установленный лимит в 150 миллионов рублей в год.
В мае этого года адвокат супругов Константин Третьяков сообщал, что долг перед налоговой якобы полностью погашен. Для этого Чекалиным пришлось взять деньги в долг.
При этом, на сайте ФНС продолжает висеть задолженность. По данным Baza, она составляет 296 249 479 рублей.
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Данные следствия гласят, что в период с июля 2020 года по июль 2022 года Лерчек пользовалась системой упрощённого налогообложения, несмотря на то, что её доход значительно превышал установленный лимит в 150 миллионов рублей в год.
При этом, на сайте ФНС продолжает висеть задолженность. По данным Baza, она составляет 296 249 479 рублей.
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Анастасия Чинкова