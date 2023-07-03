Baza: Режиссера Митту частично парализовало

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У режиссера Александра Митты предварительно диагностирован инсульт. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.
Напомним, некоторое время назад появилась информация, что состояние 90-летнего кинематографиста резко ухудшилось. Тогда его сын решил вызвать врачей. Кроме того, уточняется, что его частично парализовало.
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