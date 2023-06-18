Baza: в Госдуме планируют радикально решить вопрос с педофилией

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Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о химической кастрации педофилов
Baza пишет, что законопроект о медикаментозном подавлении либидо педофилов фракция ЛДПР в понедельник отправит на отзыв правительства.
Документ предлагает вводить гормональные препараты осуждённым по статьям о сексуальном насилии за 6 месяцев до освобождения. Необходимость проведения повторной процедуры будет устанавливать специальная экспертиза.
В ЛДПР объяснили свою инициативу растущим числом преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
По данным партии, с 2010 по 2021 годы количество таких случаев выросло на 44%. Депутаты также обращают внимание на неоднократные рецидивы осуждённых по этим статьям, а также на подобную практику химкастрации в Канаде, Франции и Великобритании.
В 2011 году ввести в РФ химкастрацию предлагал президент Дмитрий Медведев. Партия «Справедливая Россия» разработала законопроект, но правительство дало на него отрицательное заключение ввиду больших затрат на проведение процедуры.
Из-за роста преступлений в ЛДПР на данный момент «склонны считать такой аргумент несущественным».
Ранее сообщалось, что в Москве педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу в парке Царицыно. Об изнасиловании стало известно, когда школьнице стало плохо. Вечером её госпитализировали. В данный момент школьница проходит курс лечения.
Документ предлагает вводить гормональные препараты осуждённым по статьям о сексуальном насилии за 6 месяцев до освобождения. Необходимость проведения повторной процедуры будет устанавливать специальная экспертиза.
По данным партии, с 2010 по 2021 годы количество таких случаев выросло на 44%. Депутаты также обращают внимание на неоднократные рецидивы осуждённых по этим статьям, а также на подобную практику химкастрации в Канаде, Франции и Великобритании.
В 2011 году ввести в РФ химкастрацию предлагал президент Дмитрий Медведев. Партия «Справедливая Россия» разработала законопроект, но правительство дало на него отрицательное заключение ввиду больших затрат на проведение процедуры.
Из-за роста преступлений в ЛДПР на данный момент «склонны считать такой аргумент несущественным».
Ранее сообщалось, что в Москве педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу в парке Царицыно. Об изнасиловании стало известно, когда школьнице стало плохо. Вечером её госпитализировали. В данный момент школьница проходит курс лечения.
Мария Фирсова