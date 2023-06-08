Baza: в Удмуртии обратившуюся к Путину женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей

Фото: Фотобанк Московской области
Вместе с другими жителями Воткинска она обратилась к главе государства с жалобой на местных чиновников, которые , которые уже 35 лет не могут починить дорогу и ветхий водопровод. После этого к Кривощековой домой пришли сотрудники центра «Э» и составили на нее протокол по части второй статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях за организацию незаконного митинга.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Московской области стали меньше жаловаться на работу лифтов и освещение в подъездах. Об этом рассказали в главном управлении Госжилинспекции Подмосковья.