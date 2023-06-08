Baza: в Удмуртии обратившуюся к Путину женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей

Жительницу города Воткинска в Удмуртии Нину Кривощекову оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за видеообращения к президенту России Владимиру Путину, сообщает Baza.Вместе с другими жителями Воткинска она обратилась к главе государства с жалобой на местных чиновников, которые , которые уже 35 лет не могут починить дорогу и ветхий водопровод. После этого к Кривощековой домой пришли сотрудники центра «Э» и составили на нее протокол по части второй статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях за организацию незаконного митинга.



