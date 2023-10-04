Baza: Закончена проверка по факту избиения Журавеля сыном Рамзана Кадырова

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина
Полиция закончила проверку по факту избиения в СИЗО Грозного Никиты Журавеля. Министерство внутренних дел вынесло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Как сообщает телеграм-канал Baza, дело в том, что сыну главы Чечни Адаму Кадырову, избившему поджигателя Корана, 15 лет. То есть у него еще не наступил возраст уголовной ответственности. По российским законам такую ответственность за подобные преступления несут лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Отмечается, что Иван Матвеев, подавший заявление в Следственный комитет, не называл имя Адама Кадырова. Он просил наказать сотрудников СИЗО, впустивших постороннего в закрытое помещение и допустивших избиение Журавеля. По словам Матвеева, он намерен обратиться также в ФСБ, так как подозревает в действиях МВД коррупционную составляющую. Он считает, что силовики бездействуют по факту преступления.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что одобряет поступок сына, отметив, что у него сформированы взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.
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Отмечается, что Иван Матвеев, подавший заявление в Следственный комитет, не называл имя Адама Кадырова. Он просил наказать сотрудников СИЗО, впустивших постороннего в закрытое помещение и допустивших избиение Журавеля. По словам Матвеева, он намерен обратиться также в ФСБ, так как подозревает в действиях МВД коррупционную составляющую. Он считает, что силовики бездействуют по факту преступления.
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Александр Бойцов