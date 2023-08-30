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Авиакомпанию «Белавиа» принудительно отключают от западных сервисов бронирования. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, авиакомпания «Белавиа» получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиаперевозчиков.
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