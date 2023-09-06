Бельгийские врачи после неудачной эвтаназии задушили женщину подушкой

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Пациентку сопровождали медики — врач и две медицинские сестры. Однако процедура не удалась. Доза смертельной инъекции оказалась недостаточной. Тогда специалисты решили убить женщину, задушив ее подушкой. Врачи по понятным причинам хотели скрыть происшедшее, но родственник одной из медсестер, узнав о случившемся, был возмущен действиями медиков и сообщил в прокуратуру. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт удушения. Теперь семья женщины подала против врачей гражданский иск.
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