Белгородский монах-отшельник осужден на 5 лет за призывы к терроризму

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Монах из Валуйского района Белгородской области осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за открытые призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
Коллегия второго Западного окружного военного суда признала мужчину виновным и приговорила его к пяти годам колонии. Помимо этого, ему в течение четырех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-коммуникационных сетей.
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