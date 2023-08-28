Белый дом будет просить у Конгресса денег на борьбу с коронавирусом

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В США растет заболеваемость новым штаммом COVID-19. И хотя смертность сейчас находится на самом низком уровне с начала пандемии, Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с запросом о финансировании нового этапа всеобщей вакцинации.
В некоторых колледжах, университетах и больницах уже снова введено обязательное ношение масок. Муссируются слухи о введении новых локдаунов. В результате в американском обществе началось что-то похожее на легкую панику.
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Александр Бойцов