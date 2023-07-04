Белорусская церковь предложила приютить монахов Киево-Печерской лавры

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Белорусская православная церковь предложила свои обители для монахов Киево-Печерской лавры, если тех выселят украинские власти. Об этом говорится в заявлении Синода БПЦ.
«Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви», - заявили в БПЦ.
Кроме того, Синод призвал украинские власти не допустить вывоза церковных реликвий и святынь, которые столетиями хранились в Киево-Печерской лавре.
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Элина Позднякова