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Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена о налоговых правонарушениях

26 июля 2023, 21:27

Фото: iStock/lucky-photographer

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена, так как он частный гражданин. Об этом она сообщила во время брифинга.
Отмечается, что президент США Джо Байден с женой поддерживают Хантера.

Напомним, ранее Сын президента США Хантер Байден признался в двух налоговых нарушениях. По данным из письма минюста в суд штата Делавэр, Байден согласился признать свою вину в нарушениях, касающихся налоговой информации. Хантеру Байдену предъявлено несколько обвинений по делу «умышленной неуплаты налогов».


Байдену также предъявлено обвинение по использованию запрещенных препаратов и владению пистолетом Colt. Согласно сообщению New York Post, Хантер Байден, сын президента США, обвинен в нарушении закона о регистрации иноагентом за то, что он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца во время, когда тот был вице-президентом.

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#США
#Байден
#Белый дом
#налоговые правонарушения
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В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень
26 июля 2023, 21:24

Фото: iStock/Ratchat

По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. Об этом сообщает Telegram-канал Городское хозяйство Москвы.
«За несколько часов выпало до 46 мм осадков. Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе ЗАО. Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, фиксировался в 1894 году. Тогда выпало 42,5 мм осадков», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что большинство воды самотеком ушло в ливневую сеть. При этом там, где было необходимо пропуск осадков был обеспечен сотрудниками ГУП «Мосводосток».

Синоптики также предупреждают, что сильные дожди продолжатся и в ближайшие дни. Также до конца текущих суток ожидаются сильные порывы ветра.

Ранее в МЧС предупреждали, что в Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

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#погода
#дождь
#ливень
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Скончалась ирландская певица Шинейд О’Коннор
26 июля 2023, 21:02

Фото:iStock/SergeyPankratov

Стало известно о смерти 56-летней певицы Шинейд О’Коннор.
Шинейд О’Коннор выпустила 10 студийных альбомов, а её песня Nothing Compares 2 U стала номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.
 
В начале 2023 года певицу наградили высшей наградой на церемонии RTÉ Choice Music Awards. Шинейд О’Коннор посвятила свою победу «всем без исключения членам сообщества беженцев Ирландии». Зрители аплодировали певице стоя.
 
У О’Коннор осталось трое детей. Её 17-летний сын Шейн умер в 2022 году.

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#Шинейд О’Коннор
#певица
#музыкант
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Петербуржцам объяснили, как разобраться в новых платежках ЖКХ
26 июля 2023, 20:07

Фото: iStock/Kiwis

В Едином информационном расчетном центре раскрыли детали о новом платежном документе ЖКХ. Об этом пишет «Петербургский дневник».
Сообщается, что в июне этого года жители Калининского района Петербурга перешли на единый платежный документ. На данный момент их также получают жители Выборгского и Фрунзенского районов. В следующем месяце к ним присоединятся Василеостровский, Петроградский, Центральный и Приморский районы.

Данные о переходе других районов на единый платежный документ и всю необходимую информацию по начислениям можно найти на сайте Единого информационного расчетного центра Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб), также можно обратиться по телефону или при личной консультации.

«Для актуализации данных о собственнике в единой квитанции необходимо предоставить ЕИРЦ СПб документы, которые подтверждают право собственности или социального найма», — передает «Петербургский дневник».

Уточняется, что число обращений в расчетный центр от жителей районов, где переход на единый платежный документ уже состоялся, увеличилось. Однако теперь все интересующие вопросы можно решить в ЕИРЦ СПб.

Срок рассмотрения запроса не превышает тридцати календарных дней, однако, как показывает практика, ответ на обращение поступает раньше официального срока.

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#ЖКХ
#квитанция
#Петербург
#платеж
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Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал, как блогерам избежать проблем с законом из-за налогов
26 июля 2023, 19:28

Фото: iStock/Iuliia Kandaurova

Известный российский блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил, что не видит никаких проблем в том, чтобы проблемы с законом из-за налогов не появлялись у блогеров. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«То есть вы заводите себе счет, вам на этот счет перечисляют деньги за рекламу. Вот он банк, вот он счет, вот налоговая служба, которая с этого вычитает налоги», — цитирует Пучкова Общественная служба новостей.

Блогер отметил, что как только человек хочет уйти от уплаты налогов и ищет разные способы, чтобы уйти от этого — вот тогда ФНС и СК могут им заинтересоваться. 

Пучков также не понимает, зачем создавать проблемы с законом, если можно работать «по-белому» и просто заплатить необходимые налоги.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов.

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#блогер
#налоги
#СК РФ
#ФНС
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В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления нескольких справок
26 июля 2023, 19:24

Фото:istockphoto/grinvalds

В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости.
Baza пишет, что подлинность справок будет проверяться. Об этом рассказали  в правительстве Ингушетии.
 
Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил проработать тему справок совместно с духовенством Ингушетии. Запрет планируют ввести с сентября. Подобное правило уже действует в Чечне с 2011 года.

«У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. Уверен, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесёт пользу в этом вопросе», — прокомментировал решение Махмуд-Али  Калиматов.
Также предлагается штрафовать родителей, обманом заключивших брак, скрывших от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других заболеваниях.

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#брак
#развод
#Ингушетия
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Синоптик Шувалов назвал причину дождливого лета в Москве
26 июля 2023, 18:58

Фото:istockphoto/portokalis

Дождливое лето в Москве и средней полосе России вызвано особенностями атмосферной циркуляции.
Об этом  «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
 
«Мы имеем дело с особенностями атмосферной циркуляции. Распределение осадков достаточно прихотливое. В Москве с начала июля выпало больше 120% месячной нормы и выпадет ещё. Но при этом в Рязани и Туле идёт недобор осадков, а в Воронеже, наоборот, 150% осадков»,-объясняет синоптик.
По словам Александра Шувалова, лето не задалось. В Москве ни одна метеостанция ни разу не отмечала +30 градусов.
 
«Надо поискать такие годы, когда не было плюс 30», —говорит синоптик Александр Шувалов.
Дожди закончатся к воскресенью, 30 июля, наступит тёплая погода. Август начнётся без осадков.

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#погода
#осадки
#дожди
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В Москве выросла доля нераспроданных новостроек из-за цен
26 июля 2023, 18:47

Фото:istockphoto/Konoplytska

Доля нераспроданных новостроек в столице достигла 60% из-за роста цен.
РБК, ссылаясь на данные «Дом.РФ», пишет, что на 1 июля 2023 года объём строящегося жилья в Москве равняется 16,3 млн кв. метров. Из них продали 6,4 млн «квадратов» (39%) и не продали 7,2 млн «квадратов» (44%), продажи 2,6 млн «квадратов» пока не начались. Таким образом доля нераспроданного нового жилья достигла 60%.
 
В июле прошлого года этот показатель равнялся 57%. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко объясняет эти цифры слишком высокими ценами на жилье. Компенсировать завышенные цены не способна даже льготная ипотека.
 
«За последние 2-3 года квартиры в Москве подорожали в 1,5-2 раза. Это привело к снижению платежеспособного спроса», — объясняет Олег Репченко.

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#Москва
#жильё
#квартиры
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Депутат Нилов объяснил, чем опасна зарплата «в конверте»
26 июля 2023, 18:38

Фото: iStock/Diy1

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что выдача зарплат «в конвертах» практикуется не только в нашей стране, но и в других государствах с развитой экономикой. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Отмечается, что каждый год Международная организация труда подчеркивает необходимость борьбы с этой проблемой.

«Потому как легальная зарплата — это официальный доход, это дополнительные официально заработанные страховые баллы, которые нужны для расчета пенсии, это возможность получать кредиты и показывать свой официальный доход при наличии трат, которые необходимо обосновывать», — цитирует Нилова Общественная служба новостей.

Сообщается, что некоторые работодатели выдают зарплату «в конвертах» по причине нежелания выплачивать дополнительный налог в размере 13% и делать взносы около 30% в социальный фонд.

Парламентарий отметил важность понимания работниками всех рисков и угроз, которые связаны с неофициальным трудоустройством и «серой» зарплатой.  

Работники, которые получают зарплату «в конвертах», сталкиваются с проблемой получения пенсии, у них отсутствуют дополнительные выплаты и т. д.

По предусмотренной российским законодательством ответственности работодателя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет. С работника могут взыскать неуплаченный НДФЛ и штраф.

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#зарплата
#официальное трудоустройство
#серая зарплата
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Многоквартирный дом в ЖК «Изумрудные холмы» поставили на кадастр
26 июля 2023, 17:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На кадастровый учёт поставили многоквартирный жилой дом, состоящий из 3 корпусов, в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в городском округе Красногорск.

Корпуса многоквартирных домов жилого комплекса представляют собой 25-этажные дома с подземной парковкой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Каждый корпус отличается индивидуальным дизайном. 

 Застройщик проекта жилого комплекса является Группа компаний «Эталон».

На кадастровый учёт поставили корпуса № 18, 19 и 20, в которых насчитывается 437 квартир.

Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

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В Подмосковье на кадастр поставлен 21 многоквартирный дом.

#Кадастровый учет
#кадастр
#жилой дом
#Изумрудные холмы
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Подмосковье ищет медработников