Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена о налоговых правонарушениях

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Напомним, ранее Сын президента США Хантер Байден признался в двух налоговых нарушениях. По данным из письма минюста в суд штата Делавэр, Байден согласился признать свою вину в нарушениях, касающихся налоговой информации. Хантеру Байдену предъявлено несколько обвинений по делу «умышленной неуплаты налогов».
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