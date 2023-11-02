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Беременная актриса Прия умерла в 35 лет

02 ноября 2023, 10:08
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Индийская актриса доктор Прия скончалась в 35 лет. Она находилась на 8 месяце беременности.

Доктор Прия умерла из-за сердечного приступа, пишет India Today. Врачи спасли новорожденного ребенка. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет. Ему коньком рассекли шею в матче Британской элитной хоккейной лиги. Трагедия произошла на матче Кубка вызова EIHL с «Шеффилд Стилерс». Джонсон столкнулся с игроком соперника и упал на лед. Потом поднялся и, истекая кровью, совершил попытку вернуться на скамейку запасных. Хоккеиста госпитализировали, он скончался в больнице.

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#актриса
#беременные женщины
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В России работодателей будут штрафовать за слишком низкие зарплаты
02 ноября 2023, 09:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 января 2024 года штраф для работодателей за слишком маленькие зарплаты сотрудников составит до 100 тысяч рублей.
Санкции грозят тем, кто устанавливает оклад работникам на уровне ниже 19 242 рублей в месяц, рассказала ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева, сообщает «Прайм».

Российские власти установили критическую планку на уровне минимального размера оплаты труда. Он в будущем году поднимется на 3 тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей в месяц. Такие изменение депутаты Госдумы одобрили в первом чтении.

По существующим положениям Трудового кодекса, ежемесячная зарплата не должна быть ниже МРОТ при условии, что сотрудник за этот период в полном объёме выполнил нормы рабочего времени и объемов труда.

Штрафы для работодателей за нарушение такого требования могут значительно варьироваться. От 10 до 100 тысяч рублей.

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#россия
#новости
#зарплата
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Американка организовывала секс-вечеринки для сына-подростка
02 ноября 2023, 08:37

Фото: IStock/kicsiicsi

В США начался суд над американкой, которая организовывала секс-вечеринки для сына и его друзей.
Fox News сообщает, что 49-летнюю Шэннон О’Коннор обвиняют в 63 уголовных преступлениях, в их числе сексуальное насилие над несовершеннолетними и создании угрозы для жизни детей. Присяжные заслушали показания 17 пострадавших и признали женщину виновной.
 
По версии обвинителей, в течение 2020 года О’Коннор организовала 6 вечеринок для подростков 14-15 лет. Женщина споила детей виски и водкой до беспамятства, а после заставляла заниматься сексом.
 
Следствие установило, что американка «наблюдала за половыми актами и смеялась над ними».

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#секс
#родители
#отношения
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В РФ предлагают ввести «отцовский» капитал для многодетных семей
02 ноября 2023, 08:29

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

В России предлагается ввести «отцовский» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка или последующих детей.
«Известия», ссылаясь на доклад комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, пишут, что сложившаяся в РФ демографическая ситуация требует чрезвычайных мер.
 
Если ситуацию оставить без изменений, то ещё до 2030 года Россия потеряет более 6 млн человек от естественной убыли. «Заменить» их миграционным потоком не получится.  
 
Так в Общественной палате РФ пришли к выводу, что необходимо стимулировать российские семьи к рождению второго, третьего и следующих детей. В этом случае можно применить «отцовский» или «многодетный» капитал.
 
«Мы предлагаем «многодетный» или «отцовский» капитал, который будет предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату», –заявил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.
Размер выплаты может составить миллион рублей.
 
Это предложение в ближайшем времени направят на рассмотрение в правительство РФ.

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#материнский капитал
#дети
#семья
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Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах
Новогодние выходные в РФ продлятся 10 дней
02 ноября 2023, 08:15

Фото: istockphoto/Wirestock

Россияне будут отдыхать с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года из-за того, что два последних дня года выпадут на субботу и воскресенье.
«В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января – Новогодние каникулы – являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года», –сообщили РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
По словам Татьяны Нечаевой, выходной день с субботы 6 января перенесётся на 10 мая, а с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря 2024 года.

Ранее россияне поделились планами на ноябрьские праздники. Согласно опросу Отелло (сервис бронирования от 2ГИС), россияне планируют провести ноябрьские праздники, путешествуя внутри страны.

Самыми популярными среди наших сограждан направлений путешествий оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай. Также выяснилось, что большинство россиян будет путешествовать с семьёй и детьми.

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#новый год
#праздник
#выходные
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РИА Новости: В Японии начали сброс третьей партии воды с АЭС «Фукусима-1»
02 ноября 2023, 06:32

На атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии начался сброс третьей партии воды, сообщает РИА Новости.
По данным компании Tokyo Electric Power, концентрация трития в ней составляет 55-77 беккерелей на литр. Это в разы меньше установленной нормы в 1500 беккерелей на литр.

В ходе нынешней фазы, которая продлится до 20 ноября, в океан будет сброшено около 8 тысяч тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. 

По заверениям японских экспертов, жидкость «Фукусимы-1» ещё до начала сброса прошла тщательную очистку, после чего была разбавлена морской водой.

Представители фирмы Tokyo Electric Power Company Holdings уверяют, что вся вода прошла полную очистку и не представляет никакой угрозы для экологии. Однако есть и те, кто не слишком доверяет им и к самой идее сброса воды относится скептически.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.

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ТАСС: Японское правительство приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
#вода
#авария
#компании
#аэс
#япония
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Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве
Роскачество: Сэкономить на электричестве поможет частая разморозка холодильника
02 ноября 2023, 06:21

Фото: iStock/simpson33

В Роскачестве рассказали, что частая разморозка холодильника и использование посуды с крышкой помогут снизить счета за электроэнергию. Об этом пишет РИА Новости.
«Чаще размораживайте холодильник. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор», — посоветовали в Роскачестве.

Отмечается, что холодильник при этом следует разместить в самом прохладном месте кухни, чтобы сократить потребление им энергии. По этой же причине нельзя убирать в холодильник горячие кастрюли.

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#электричество
#роскачество
#энергия
#техника
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В Великобритании цинично объяснили число погибших детей в секторе Газе
Economist: В секторе Газа погибло много детей из-за высокой рождаемости
02 ноября 2023, 03:27

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

По мнению британских обозревателей, высокую долю детей среди погибших в конфликте в секторе Газа можно объяснить политикой ХАМАС по повышению рождаемости.
«Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд», — пишет издание Economist.

Авторы издания со ссылкой на минздрав Палестины уточняют, что в анклаве с 7 по 24 октября были убиты 2900 детей, что составило 40% от общего числа жертв среди палестинцев. По их мнению, такой высокий показатель детской смертности связан с политикой ХАМАС и «демографическими особенностями» региона.

«После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году ХАМАС стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе», — говорится в публикации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#палестина
#израиль
#пострадавшие
#хамас
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В Росстате сообщили о росте реальных располагаемых доходов россиян
Росстат: в III квартале реальные располагаемые доходы в РФ выросли на 5,1%
01 ноября 2023, 21:35

Фото: iStock/Fascinadora

Реальные располагаемые расходы россиян в третьем квартале текущего года выросли на 5,1%, следует из данных Росстата.
Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные индекс потребительских цен на товары и услуги. 

Так, за третий квартал доходы граждан выросли на 5,1% в годовом выражении. Такой же показатель отмечался и во втором квартале.

А за прошедшие девять месяцев этого года показатели выросли на 4,8%. 

Росстат в своей публикации привёл динамику показателя, начиная с начала этого года. Рост доходов россиян в первом квартале вырос до 4,6% вместо прежнего показателя в 4,4%. Во втором квартале доходность составила 5,1% вместо 5,3%. В итоге, за первое полугодие 2023 года реальные располагаемые денежные доходы выросли на 4,7%.

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#росстат
#зарплата
#рост
#доходы
#статистика
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Жителей городского округа Пушкинский приглашают на праздничные гуляния 4 ноября
01 ноября 2023, 20:41

Фото: IStock/rarrarorro

Жителей городского округа Пушкинский приглашают на праздничные гуляния в День народного единства. Мероприятия запланированы на 4 ноября.
Как рассказали в администрации округа, в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске жителей и гостей ждут выставки, мастер-классы, анимационные программы, гастрономические площадки и многое другое. 

В частности, в Пушкино запланированы выставка этнических костюмов, народные игры, ярмарка и гастрономическая площадка. В Ивантеевке в этот день пройдёт мастер-класс «Цветок России», флешмоб «Мы едины» и дефиле этнических костюмов. А Красноармейск запланировал концертную программу «Мы разные, но мы едины», творческую встречу, выставку костюмов и акцию по раздаче воздушных шаров. 

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#выставка
#ярмарка
#пушкино
#пушкинский округ
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