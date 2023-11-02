Беременная актриса Прия умерла в 35 лет

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Индийская актриса доктор Прия скончалась в 35 лет. Она находилась на 8 месяце беременности.
Ранее сообщалось, что американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет. Ему коньком рассекли шею в матче Британской элитной хоккейной лиги. Трагедия произошла на матче Кубка вызова EIHL с «Шеффилд Стилерс». Джонсон столкнулся с игроком соперника и упал на лед. Потом поднялся и, истекая кровью, совершил попытку вернуться на скамейку запасных. Хоккеиста госпитализировали, он скончался в больнице.
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