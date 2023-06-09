Бесплатный интерактивный квест проходит для школьников Подмосковья

Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Для школьников 2-5 классов организован образовательный онлайн-квест от платформы «Яндекс Учебник», чтобы дети смогли повысить свои навыки безопасного поведения в интернет-пространстве, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В рамках онлайн-квеста дети узнают о защите персональных данных в сети Интернет, о видах правильного и безопасного взаимодействия с другими пользователями в интернете, как избежать взлома аккаунта, что делать в случае, если с тобой общается незнакомец и другое.
Квест можно пройти бесплатно с любого устройства, он доступен до 18 июня по ссылке.
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