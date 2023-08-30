Безработица в России в июле побила свой исторический минимум

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В июле 2023 года безработица в России побила свой исторический минимум и составила всего 3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«В июле 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составил 3%», - говорится в материале.
В июне текущего года также был зафиксирован предыдущий минимум безработных граждан - 3,1%. Таким образом, в июне в России было 2,351 миллиона безработных людей, а в июле их стало 2,276 миллиона.
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