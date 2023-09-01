«Безусловная любовь»: Психоаналитик Смолярчук дала советы по адаптации ребенка к школе

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Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, как правильно адаптировать ребенка к школе, посоветовав родителям уделять детям всё свое внимание, теплоту и любовь.
«Нагрузку на школьников родители рассчитывают лишь отчасти. Первым делом это делает департамент образования. Там уже давно все просчитано с помощью врачей-педиатров, психологов, как ребенка замотивировать на учёбу так, чтобы не пострадала его нервная система и соматическое здоровье. Поэтому задача родителей: до самого нового года не дёргать ребенка ни с какими занятиями, секциями, а предлагать это в качестве развлечения. Ребенку нужно дать время для того, чтобы войти в учебный график», - рассказала Смолярчук.
Однако специалист подчеркнула, что в график ребенка стоит вводить еще с 1 августа. Он должен вовремя начинать ложиться спать, восстанавливать режим дня, питания и прогулок и исключать ночные посиделки.
«Не стоит общаться с ребенком с позиции назидания и директивности. Не стоит быть занудным, так как ребенок в таком случае испытывает переживания. Он волнуется, что его не любят, раз ему дают какие-то назидания. Также он начинает испытывать психологическую защиту и перестаёт слышать родителя. Как только стоит посадить ребенка напротив и начать читать мораль, у него возникает прямо противоположная реакция: как этого избежать. Когда родители подают все это в игровой веселой форме, дети сами с удовольствием во всем начинают принимать участие», - отметила собеседница «Радио 1».
По словам Смолярчук, время адаптации первоклассника заканчивается примерно в ноябре. В это время родители должны проявлять терпение и понимание к своим детям, а также уделять максимальное внимание. В этот период стоит отложить мобильные телефоны и больше общаться с ребенком, окутывая его теплом и заботой. Ребенок, которому в семье не хватает тепла может стать легкой жертвой для педофила, предупредила психоаналитик.
«Если вы хотите, чтобы ваши дети избежали насилия, буллинга, чтобы у них сформировалась школьная мотивация, нужно отодвинуть свою работу на второй план. На первый план нужно вынести заботу о ребенке. Его можно заставить. Заставить и пряником, и кнутом, угрозами и шлепками или даже купить. Но это те меры, которые не приведут вас к контакту с ребенком и не сформируют в нем взрослость и чувство ответственности», - объяснила Смолярчук.
Она также добавила, что в случае частых наказаний из ребенка вырастет жертва, а если платить ребенку за оценки, то это перерастет в настоящие товарно-денежные отношения между родителем и ребенком уже во взрослом возрасте.
«Если вы родили ребенка для того, чтобы дать ему определенные возможности, то нужно посвятить ему все свое свободное и несвободное время для его адаптации к школе. Это режим, это заботливое, нежное, понимающее, принимающее отношение, отсутствие критики и сравнивания с другими детьми. Все про любовь, которая не имеет условий», - заключила психоаналитик.
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