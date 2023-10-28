BI: Илон Маск собирается превратить cоцсеть X в сайт знакомств

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Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и цифровой банк. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на недавно прошедшее собрание компании Х.
Ранее Илон Маск начал рассматривать возможность блокировки своей социальной сети Х (бывший Twitter) для европейских пользователей. Такие размышления предпринимателя связаны с введением в августе закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) в Европе, который вызывает его недовольство.
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