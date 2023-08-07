Биолог Глазков объяснил назойливость ос в Петербурге их подготовкой к зиме

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«Осы сейчас готовят свой расплод к зимовке, поэтому они и усиленно питаются. Совершенно верно, сейчас активность ос резко возросла и дальше она будет еще усиливаться», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Глазков.
Он отметил, что продолжаться активность ос будет вплоть до сентября. При этой специалист рекомендовал не размахивать руками, пытаясь защититься от осы. Единственным способом защиты от насекомых является просто покинуть место, где осы назойливы. Также могут помочь ловушки из пластиковых бутылок с соком от перезревшего винограда внутри.
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