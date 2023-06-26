Биологи обнаружили слизь, убивающую бактерий

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Открытие было сделано на Алтае
Биологи обнаружили новый для науки вид напоминающих слизь грибообразных слизевиков или миксомицетов с биологически активными веществами, многие из которых проявляют высокую антибактериальную активность.
Сообщается, что специальные исследования подтвердили, что обнаруженный вид слизи действительно является новым для науки.
Ранее сообщалось, что британская частная космическая компания Skyrora начала тестировать в шотландском округе Мидлотиан первые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере. Именно там, на самом крупном в своей сфере объекте Великобритании, каждую неделю в течение двух месяцев будут проходить испытания двигателей, которые напечатаны на принтере Skyprint 2. При этом, каждый раз двигатель будет работать в течение 250 секунд. Именно столько времени потребуется для выхода на орбиту в реальной миссии.
«Найденный вид значительно отличается от ранее известных видов рядом морфологических признаков, изученных на базе ЦСБС СО РАН при помощи электронных микроскопов. Новый вид имеет сетчатые споры, частично сохраняющуюся пленчатую оболочку-перидий, а также расширяющуюся вверху колонку в виде древнегреческой амфоры», – отметила в беседе с Газета.ру завлабораторией микологии, альгологии и лихенологии, кандидат биологических наук Анастасия Власенко.
Ранее сообщалось, что британская частная космическая компания Skyrora начала тестировать в шотландском округе Мидлотиан первые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере. Именно там, на самом крупном в своей сфере объекте Великобритании, каждую неделю в течение двух месяцев будут проходить испытания двигателей, которые напечатаны на принтере Skyprint 2. При этом, каждый раз двигатель будет работать в течение 250 секунд. Именно столько времени потребуется для выхода на орбиту в реальной миссии.
Мелисса Тимофеева