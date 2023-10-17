Бывшая вилла Олега Тинькова «Волга дача» перешла экс-министру Ткачеву

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Бывшая вилла основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова вместе с комплексом «Ла дача Астрахань» стала собственностью ООО «Птицефабрики «Акашевской», которую выкупила представляющая интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Мария Лисицина. Информацию сообщает «Коммерсант».
По данным управляющего партнера компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, стоимость объекта на рынке оценивается в 1 миллиард рублей.
Ранее «Ла дача Астрахань» была частью созданного в 2016 году Тиньковым проекта туризма La Datcha, который предполагал строительство частных вилл в Италии, Франции и Мексике. В 2022 году бизнесмен продал банк «Тинькофф» структурам «Интерроса», но активы в туристической индустрии не вошли в сделку. До птицефабрики комплекс принадлежал Наталии Дубовицкой — полной тезке жены бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
В 2022 году долю Тинькова в TCS Group Holding приобрел холдинг российского миллиардера Владимира Потанина. Теперь он владеет 35% акциями банка.
Ранее сообщалось, что суд постановил взыскать Олега Тинькова 20 млн рублей по иску Олега Дерипаски. Основанием стала защита чести и достоинства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее «Ла дача Астрахань» была частью созданного в 2016 году Тиньковым проекта туризма La Datcha, который предполагал строительство частных вилл в Италии, Франции и Мексике. В 2022 году бизнесмен продал банк «Тинькофф» структурам «Интерроса», но активы в туристической индустрии не вошли в сделку. До птицефабрики комплекс принадлежал Наталии Дубовицкой — полной тезке жены бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
Ранее сообщалось, что суд постановил взыскать Олега Тинькова 20 млн рублей по иску Олега Дерипаски. Основанием стала защита чести и достоинства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак