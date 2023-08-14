Бывшего генерала СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

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В ходе следствия было установлено, что задержанный незаконно хранил при себе вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества. В офисе генпрокурора Украины сообщили о приговоре в отношении осужденного. Генералу предстоит отбывать наказание в виде 12 лет лишения свободы. Данные осужденного в ведомстве не разгласили.
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