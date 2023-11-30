Бывшего главу Центра спортивной подготовки приговорили к семи годам колонии

м Elena Horrmann
Бывшего руководителя подготовительного учреждения для сборных команд России Александра Кравцова приговорили к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости.
Приговор огласили в четверг, 30 ноября, в Замоскворецком районном суде Москвы.
Напомним, что тренера арестовали в сентябре 2020 года. Он был обвинен в растрате средств из бюджета. По данным следствия, Кравцов начислял заработную плату фиктивным работником, всего было переведено порядка 14 миллионов рублей за период с 1 января 2015 года до конца 2017 года. Ему вменяли обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает 10 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что у бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко и его родственников изъяли 50 миллионов рублей. Суд обратил имущество в доход государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что тренера арестовали в сентябре 2020 года. Он был обвинен в растрате средств из бюджета. По данным следствия, Кравцов начислял заработную плату фиктивным работником, всего было переведено порядка 14 миллионов рублей за период с 1 января 2015 года до конца 2017 года. Ему вменяли обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает 10 лет тюремного заключения.
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Алина Юрчак