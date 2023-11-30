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Бывшего главу Центра спортивной подготовки приговорили к семи годам колонии

30 ноября 2023, 22:35
м Elena Horrmann

м Elena Horrmann

Бывшего руководителя подготовительного учреждения для сборных команд России Александра Кравцова приговорили к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости.
Приговор огласили в четверг, 30 ноября, в Замоскворецком районном суде Москвы.

Напомним, что тренера арестовали в сентябре 2020 года. Он был обвинен в растрате средств из бюджета. По данным следствия, Кравцов начислял заработную плату фиктивным работником, всего было переведено порядка 14 миллионов рублей за период с 1 января 2015 года до конца 2017 года. Ему вменяли обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает 10 лет тюремного заключения.


Ранее сообщалось, что у бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко и его родственников изъяли 50 миллионов рублей. Суд обратил имущество в доход государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава Каширы Шувалов поучаствовал в марафоне «Муниципальный диалог»
30 ноября 2023, 23:20

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках марафона «Муниципальный диалог» в Москве прошла проектно-аналитическая сессия «Строительство и ЖКХ».
Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления вместе с Минстроем РФ.

Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов участвовал в первом дне марафона. В центре внимания были вопросы благоустройства, модернизации ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и КРТ. На повестке были вопросы капремонта и эксплуатации домов.

«А также установления и разграничения ответственности между ОМСУ, развития жилищного строительства, сокращения инвестиционно-строительного цикла и снижения административной нагрузки. Было интересно. А самое главное – этот опыт мне лично пригодится в работе»,-сообщил глава Каширского округа Михаил Шувалов.  
Чтобы разработать подходы к решению задач сформировали федеральную проектную команду. В неё вошли главы муниципальных образований, а также эксперты федерального и регионального уровней.

Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.

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#новости
#кашира
#михаил шувалов
#общество
#новости подмосковья
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Жительницы Каширы стали участницами встречи активных женщин Подмосковья
30 ноября 2023, 23:10

Фото: администрация городского округа Кашира

Встреча матерей и жен военнослужащих, многодетных и активных женщин Московской области состоялась в Музее Победы 26 ноября.
Инициатором её проведения стала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.  

В Зале Воинской Славы прошла плодотворная встреча с депутатами Госдумы Жанной Рябцевой, Александром Толмачёвым и Татьяной Сердюковой.  

На встречу пригласили и жительниц Каширы Ангелину Фетисову, члена «Женского движения Единой России», и руководителя Комитета семей воинов Отечества в Кашире Наталью Кульневу.  

Для гостей организовали экскурсию по Музею Победы. Встреча завершилась концертом Евгения Кунгурова.

Ранее стали известны итоги XIV российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Проект «Кашира город на реке» был выбран лауреатом в номинации «Лучшая концепция развития водно-зеленого каркаса с учетом существующих природных особенностей городов».

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#кашира
#женщины
#встреча
#подмосковье
#новости подмосковья
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Каширские полицейские провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!»
30 ноября 2023, 23:02

Фото: администрация городского округа Кашира

Полицейские отдела по вопросам миграции Каширского городского округа провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!».
Сотрудники полиции объяснили жителям порядок предоставления услуг.

Мероприятие должно содействовать сокращению очередей и быстрой работе миграционного пункта. По словам сотрудников полиции, главным преимуществом получения госуслуг в электронном формате является доступность из любой точки. Главное, чтобы был интернет.

В финале мероприятия участникам акции раздали наглядные памятки.

Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.

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#полиция
#кашира
#новости
#новости подмосковья
#общество
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Москалькова посетила 119 пленных украинских военных в России
30 ноября 2023, 22:57

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что совместно с украинским омбудсменом посетила 119 украинских военнопленных на территории РФ. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
Москалькова отметила, что украинские военнопленные содержатся в соответствии с международными нормами. Им также предоставляют право связаться с родными на Украине.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь посетил 119 военнослужащих ВС России, находящихся в плену у украинской стороны.

Москалькова со ссылкой на украинского коллегу рассказала, что российские военные содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, и получают необходимую медицинскую помощь. Они записали видеообращения, которые передадут их семьям в России.

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#военные
#армия
#уполномоченный
#армия россии
#всу
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Жители Каширы поучаствовали в эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
30 ноября 2023, 22:56

Фото: администрация городского округа Кашира

Каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.

Внимание уделяется и воспитанию ответственного потребления. Также мероприятие должно проявить активную гражданскую позицию и стремление сохранить природу для будущих поколений.

Организаторы надеются, что это станет стимулом для развития «зеленого предпринимательства».

Детский экологический центр поблагодарил детей, родителей и педагогов за то, что они приняли участие в акции и за желание улучшить экологическую обстановку.

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#кашира
#новости
#новости подмосковья
#люди
#природа
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В лесах Московской области благоустроили уже 79 родников
30 ноября 2023, 22:50

Фото: Комлесхоз МО

Число благоустроенных родников в лесах Подмосковья увеличилось до 79. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В подмосковных лесах – 79 родников, благоустройство которых взяли на себя лесничие. Работы они выполняют в свободное время. За неделю появились три новых источника. Два родника благоустроили в Клинском, ещё один – в Сергиево-Посадском лесничествах», – рассказал председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.
Он уточнил, что многие родники пользуются популярностью не только среди местных жителей.
 
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#комлесхоз мо
#родник
#благоустройство
#лесник
#олег баженов
#московская область
#подмосковье
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Проект «Кашира город на реке» стал лауреатом национальной премии
30 ноября 2023, 22:48

Фото: Министерство благоустройство Московской области

Стали известны итоги XIV российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.
Проект «Кашира город на реке» был выбран лауреатом в номинации «Лучшая концепция развития водно-зеленого каркаса с учетом существующих природных особенностей городов».  

При этом подмосковные объекты были номинантами в различных номинациях. Три заняли призовые места. В их числе: лесопарк «Шишкин лес» в селе Павловская Слобода, природная зона отдыха «Синичка» в Красногорске и участок набережной Оки в Кашире «Кашира город на реке».

«Для нас это большая честь и предмет для гордости», —заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.  
В конце лета нынешнего года закончились работы по благоустройству набережной Оки в Кашире и открыли основной участок набережной. Работы проводились в рамках программы нацпроекта «Жилье и городская среда».

На площади 6,5 га была создана новая зона отдыха с дорожками для прогулок, настилами, качелями, а также смотровыми площадками.

На территории были оборудованы тематические площадки и обустроена родниковая зона. На набережной обустроили площадь для мероприятий и видовые точки.

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В каширской библиотеке купцов Воронковых сохранили уникальную арку
30 ноября 2023, 22:40

Фото: администрация городского округа Кашира

Здание библиотеки имени Александра Воронкова в Кашире-1 знают многие местные жители.
Его построили в ХIХ веке. Сначала оно являлось чайной купцов Воронковых и располагалось на первом этаже. На втором жил хозяин с семьёй.

Во время Великой Отечественной войны здесь разместили приют для детей. Затем основали Дом колхозника. А в 50-ые годы прошлого века сюда переехала библиотека, которой в 2010 году присвоили имя ученого Александра Воронкова.  

Краеведение считается одним из приоритетных направлений работы библиотеки.  Здесь «поселился» клуб пчеловодов, тут проводятся и дегустации. Библиотека стала домом для разных клубов. Например, для женского «Татьяна», поэтического «Поколение». Всего библиотека собрала вокруг себя около 3 тысяч читателей.

Сотрудники библиотеки гордятся, что работают в здании с историей. Здесь сохранилась даже арка, через которую заезжали на лошадях. Ещё со времен, когда на этом месте был Дом колхозника, и селяне, приехавшие торговать, оставались ночевать.

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#кашира
#библиотека
#история
#общество
#подмосковье
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Юные робототехники из Каширы победили на областном конкурсе
30 ноября 2023, 22:30

Фото: администрация городского округа Кашира

Школьники из объединения «Робототехника» Детского экологического центра поучаствовали в областном конкурсе робототехники.
Конкурс состоялся 23 ноября в Реутове. Он собрал 200 участников из 29 городских округов Подмосковья. Было представлено четыре номинации по трём возрастным группам.

Ребята из Каширы выступали в номинации «Благоустройство территорий» в младшей группе 7-11 лет. Они презентовали модель «Умный водопад».

Для участников и гостей провели мастер-классы «Эра инженеров» и «Роболатория».

Каширские робототехники завоевали первое место в конкурсе. Им вручили грамоты и памятные подарки.

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